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    12 августа 2020, 21:41

    Вооруженный ножом мужчина захватил заложника в Миланском соборе. Видео

    Наталья Жуковская

    Вооруженный ножом неизвестный мужчина захватил заложника в Миланском соборе (Италия). Как сообщила полиция города, это предположительно мигрант из Египта.
    Вооруженный ножом мужчина захватил заложника в Миланском соборе. Видео

    По данным РИА «Новости», делом занимается антитеррористические подразделения.

    Полиция публикует видео спецоперации.

    На кадрах с другого ракурса видно, что сотрудница антитеррористического подразделения пытается договориться с мужчиной. Она уговаривает его опустить оружие и не причинять вреда заложнику. Остальные сотрудники полиции опустили оружие. Пока девушка отвекла внимание захватчика, другой спецагент бросился к нему и выбил нож из его рук. Операция завершилась успешно, никто не пострадал.

    Новости SMI.FM