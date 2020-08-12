Вооруженный ножом мужчина захватил заложника в Миланском соборе. Видео

Вооруженный ножом неизвестный мужчина захватил заложника в Миланском соборе (Италия). Как сообщила полиция города, это предположительно мигрант из Египта.

По данным РИА «Новости», делом занимается антитеррористические подразделения.

Полиция публикует видео спецоперации.

На кадрах с другого ракурса видно, что сотрудница антитеррористического подразделения пытается договориться с мужчиной. Она уговаривает его опустить оружие и не причинять вреда заложнику. Остальные сотрудники полиции опустили оружие. Пока девушка отвекла внимание захватчика, другой спецагент бросился к нему и выбил нож из его рук. Операция завершилась успешно, никто не пострадал.