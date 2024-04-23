Происшествия 23 апреля 2024, 18:47 «За гранью». Радиоведущего Яковлева избили по пути на работу в Москве Ведущего радио «Вести ФМ» Яковлева избил водитель каршеринга на дороге в Москве РИА «Новости»

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Радиоведущего «Вести ФМ» Евгения Яковлева избили по дороге на работу в Москве. Из-за небольшого ДТП он получил удар по голове. Об этом рассказала в Telegram-канале его жена Яна Поплавская.

По ее словам, супруг ехал в радиостудию «Вести ФМ» и столкнулся с агрессией со стороны водителя каршеринга. Это привело к незначительному ДТП. Когда Яковлев вышел из машины, чтобы разобраться в произошедшем, то сразу же получил удар в область виска и уха. Шокированный, он все же смог закрыться в своей машине, пока агрессор, говоривший с акцентом, пытался проникнуть внутрь. Пострадавший вызвал полицию и ГИБДД.

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Полиция прибыла оперативно и при досмотре нашла у водителя и его попутчика большую сумму денег (от 1,5 до 2 миллионов рублей), происхождение которых те объяснили довольно туманно. Яковлев оформил заявление, а нападавшего попросили явиться в отдел после регистрации происшествия.

ГИБДД долго не могла добраться, за это время у Яковлева усилились головная боль и головокружение. Он так и не смог выйти в эфир — за него пришлось отработать коллегам.

«Слава богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета. Теперь по Москве не только ходить, но и ездить страшно. Я понимаю, что пишу сбивчиво, простите, но то, что происходит, — за гранью», — прокомментировала его Поплавская.

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