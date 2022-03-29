Серия взрывов, прогремевшая в районе села Красный Октябрь в Белгородской области, прекратилась. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что сейчас в населенный пункт прибыла оперативная группа МЧС для обхода села и осмотра домов на предмет повреждений.

«По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что о причинах произошедшего сообщит после завершения всех следственных мероприятий.

Несколько взрывов прогремели в Белгородской области вечером во вторник, 29 марта. Местные жители опубликовали в социальных сетях фото и видео с места событий.