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    29 марта 2022, 22:44

    Взрывы в Белгородской области прекратились — губернатор

    Губернатор Белгородской области Гладков: взрывы в районе села Красный Октябрь прекратились

    Анатолий Минкин

    Серия взрывов, прогремевшая в районе села Красный Октябрь в Белгородской области, прекратилась. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

    Он отметил, что сейчас в населенный пункт прибыла оперативная группа МЧС для обхода села и осмотра домов на предмет повреждений.

    «По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет», — написал Гладков.

    Губернатор отметил, что о причинах произошедшего сообщит после завершения всех следственных мероприятий.

    Несколько взрывов прогремели в Белгородской области вечером во вторник, 29 марта. Местные жители опубликовали в социальных сетях фото и видео с места событий.