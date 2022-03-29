29 марта 2022, 21:53
Взрывы прогремели на территории Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об отсутствии разрушений при взрывах
Взрывы прогремели в районе села Красный Октябрь Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что находится на прямой связи с главой села, который в данный момент осматривает территорию.
«Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков.
Губернатор подчеркнул, что на место прибыли сотрудники всех экстренных служб. Причину происшествия глава Белогродской области пообещал назвать позднее.
Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места событий.
⠀Судя по кадрам, прогремели несколько крупных взрывов.