Взрывы прогремели на территории Белгородской области

Взрывы прогремели в районе села Красный Октябрь Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что находится на прямой связи с главой села, который в данный момент осматривает территорию.

«Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков.



Губернатор подчеркнул, что на место прибыли сотрудники всех экстренных служб. Причину происшествия глава Белогродской области пообещал назвать позднее.



Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места событий.

⠀Судя по кадрам, прогремели несколько крупных взрывов.