Происшествия 03 июня 2023, 16:00 Две женщины погибли при очередном обстреле Шебекина со стороны ВСУ Губернатор Гладков: при обстреле Шебекина двое человек погибли, еще двое пострадали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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С самого утра 3 июня под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте», — написал он.

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Еще одна женщина пострадала, с осколочными ранениями левого плеча ее доставили в больницу.

В Безлюдовке местная жительница получила множественные ранения, несовместимые с жизнью. При обстреле села также пострадал мужчина, он получил осколочные ранения грудной клетки и конечностей.⠀

«Самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего восстановления всем пострадавшим», — написал Гладков.

Украинские военные 3 июня нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района. Никто из жителей не пострадал. Осколки от снарядов выбили окна в трех домах, повредили газопровод и линию электропередачи. На месте происшествия работают аварийные службы.

Накануне, 2 июня, ВСУ выпустили по Шебекину почти 400 снарядов, несколько человек погибли. Жителей округа эвакуировали, власти запретили движение транспорта на нескольких участках дорог. В Белгороде система ПВО повредила уличное освещение.