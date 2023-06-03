03 июня 2023, 16:00
Две женщины погибли при очередном обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: при обстреле Шебекина двое человек погибли, еще двое пострадали
С самого утра 3 июня под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте», — написал он.
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Еще одна женщина пострадала, с осколочными ранениями левого плеча ее доставили в больницу.
В Безлюдовке местная жительница получила множественные ранения, несовместимые с жизнью. При обстреле села также пострадал мужчина, он получил осколочные ранения грудной клетки и конечностей.⠀
«Самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего восстановления всем пострадавшим», — написал Гладков.
Украинские военные 3 июня нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района. Никто из жителей не пострадал. Осколки от снарядов выбили окна в трех домах, повредили газопровод и линию электропередачи. На месте происшествия работают аварийные службы.
Накануне, 2 июня, ВСУ выпустили по Шебекину почти 400 снарядов, несколько человек погибли. Жителей округа эвакуировали, власти запретили движение транспорта на нескольких участках дорог. В Белгороде система ПВО повредила уличное освещение.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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