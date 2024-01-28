Происшествия 28 января 2024, 08:23 Взрывы и звуки стрельбы раздались в Запорожье Рогов сообщил о взрывах и звуках стрельбы в Запорожье

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В Запорожье вечером прозвучали взрывы и звуки стрельбы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов / Telegram

«Вечером во временно оккупированном нацистами городе Запорожье было громко. В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия», — написал он.

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Рогов отметил, что Украина успела отчитаться о работе противовоздушной обороны ВСУ по «Гераням», но позже заявили о прилете по некоему объекту. Общественник предположил: либо «Герань» ударила по инфраструктуре, используемой ВСУ для ведения боевых действий, либо «криворукие» украинские военнослужащие попали средствами ПВО по собственному гражданскому объекту. Он обещал доложить о том, что удастся узнать, позже. Пока новых данных не поступало.

Поздним вечером 27 января взрывы также раздались в Полтаве и Харькове.