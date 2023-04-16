Важное 16 апреля 2023, 20:08 ВСУ ударили по административному корпусу белгородской птицефабрики Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ птицефабрики в Новой Таволжанке Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области

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Белгородская область снова оказалась под обстрелом украинских боевиков. ВСУ ударили по птицефабрике, которая находится в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания», — уточнил он.

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Пострадавших, добавил Гладков, нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Выпущенный украинскими националистами снаряд полностью уничтожил автомобиль.

Сотрудники оперативных и аварийных спецслужб приступили к обходу территории.

Днем 16 апреля в селе Терезовка украинский снаряд пробил крышу дома, повредив стены и мебель в двух комнатах. Его хозяева ушли на кладбище, поэтому обошлось без пострадавших. В населенном пункте зафиксировали разрушения.