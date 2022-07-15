Взрывное устройство сбросили на библиотеку в приграничном с Украиной Грайвороне

Самодельное взрывное устройство сбросили с квадрокоптера на здание библиотеки в Грайвороне Белгородской области поздней ночью. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.

По его данным, «есть небольшие разрушения».

«Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное — пострадавших нет, со всем остальным справимся», — констатировал Гладков.

Грайворон расположен на западе Белгородской области. Грайворонский районе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

В Белгородской области до 24 июля будет действовать «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Губернатор подписал указ об его продлении, писал RT. Также до указанной даты действует постановление о запрете на запуск петард, фейерверков и салютов.

В ночь на 3 июля регион обстреляли со стороны Украины ракетами «Точка-У». Погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины. Еще четверо пострадали: двум раненым помогли на месте, еще двух госпитализировали.