Происшествия 01 декабря 2023, 16:08 Взрыв в тоннеле БАМ из России в Китай назвали терактом «Коммерсант»: взрыв в тоннеле БАМ из России в Китай квалифицировали как теракт Unsplash

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Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после взрыва в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», — указал собеседник газеты.

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Уголовное дело по статье о террористическом акте возбудили в отношении «неустановленных лиц», добавил источник.

О возгорании вагона грузового поезда в тоннеле на БАМ стало известно 29 ноября. Движение состава не приостанавливали. Информации о пострадавших не поступало. Появились разные версии случившегося, в том числе о диверсии.

В пятницу, 1 декабря, CNN со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщил, что к происшествию в тоннеле причастны сотрудники СБУ. Именно они, по данным американского телеканала, привели в действие четыре взрывных устройства во время движения поезда.