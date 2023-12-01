Мир 01 декабря 2023, 10:08 СБУ устроила диверсию в тоннеле БАМ из России в Китай — СМИ CNN: СБУ совершила диверсию в самом длинном тоннеле БАМ из России в Китай Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Сотрудники Службы безопасности Украины совершили диверсию в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщил американский канал CNN, сославшись на источники в СБУ.

По его данным, представители спецслужбы подорвали четыре взрывных устройства во время движения поезда. Произошел пожар. Украина не комментировала происшествие на официальном уровне, однако в беседе с журналистами источник назвал пожар результатом «операции СБУ» и пояснил, что этот маршрут — «единственное крупное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем».

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О закрытии 15-километрового тоннеля стало известно 29 ноября. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры загорелся вагон грузового поезда. Движение составов не прерывалось, лишь незначительно выросло их время в пути. Данных о пострадавших нет. Предварительные причины пожара не назывались. СМИ называли разные версии: от замыкания кабельной сети до украинской диверсии.