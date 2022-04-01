Взрыв в Белгородской области повредил линию электропередач

На территории Белгородской области прогремели два взрыва в районе сел Никольское и Ясные Зори. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он опубликовал фотографии с места событий.

Гладков сообщил, что взрывная волна повредила линию электропередач, расположенную на достаточном расстоянии от села Никольское. В данный момент все уже отремонтировали, и перебоев в поставке электроэнергии нет.

«В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме. Дал поручение главе сельсовета помочь с восстановлением», — написал губернатор Белгородской области, не уточнив причины детонации.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщил о падении артиллерийского снаряда, выпущенного со стороны Украины, в селе Никольское. По словам собеседника агентства, боеприпас упал на территорию плодопитомника. Жертв и разрушений в результате происшествия не было.

Утром 1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза. Как пояснил губернатор региона, огонь возник в результате авиаудара украинскими вертолетами.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города, по состоянию на 17:00 по московскому времени работающим на месте сотрудникам МЧС удалось локализовать отдельные очаги и сократить площадь горения. Работа на месте продолжается. Жителей домов, расположенных поблизости от места пожара перевезли в безопасное место.