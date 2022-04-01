СМИ: выпущенный с территории Украины снаряд упал в Белгородской области

Запущенный с территории Украины артиллерийский снаряд упал в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Собеседник агентства уточнил, что боеприпас упал на территорию плодопитомника.

«Жертв и разрушений нет», — добавил источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Это не первый случай ударов с украинской территории по российскому региону. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что после удара двух вертолетов ВСУ загорелась нефтебаза.

Тушением горящих цистерн занимается МЧС. На месте работают 170 человек и 50 единиц техники. К ликвидации огня подключили пожарный поезд.