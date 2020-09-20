Взрыв случился в многоквартирном доме в Тюмени

В тюменской пятиэтажке прогремел взрыв. Среди предполагаемых причин указывается утечка газа. Два человека пострадали.

Около 70 жителей многоквартирного дома были эвакуированы. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области, взрыв произошел на втором этаже, разрушенными оказались три балкона и частично две квартиры.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб города. Департамент здравоохранения региона сообщил, что медики на месте помогли одному пострадавшему с поверхностным порезом. Второй пострадавший с термическим ожогом был доставлен в больницу.

Ранее стало известно, что жители дома в Орехово-Зуеве, в котором 4 апреля произошел мощный взрыв газа, смогут въехать в новые квартиры до октября. При взрыве обрушились три этажа во втором подъезде дома. Три человека погибли, несколько пострадали.