Переселенные из-за взрыва жители дома в Орехово-Зуеве вернутся в свои квартиры до октября

Жители дома в Орехово-Зуеве, в котором 4 апреля произошел взрыв газа, смогут въехать в новые квартиры. Жилье уже почти достроили, проводятся отделочные работы.

4 апреля в орехово-зуевской пятиэтажке на Гагарина, 31, произошел взрыв газа. Обрушились три этажа во втором подъезде. Весь дом эвакуировали, но жители третьего и четвертого подъездов смогли вернуться домой уже через месяц. Часть первого и второго подъездов снесли полностью, чтобы построить с нуля. Сейчас работы выполнены на 85-90%. Первые жители смогут въехать в новые квартиры 25 сентября.

Взрыв произошел во втором подъезде. Обрушились перекрытия с пятого по третий этаж, 12 квартир уничтожены полностью. На восстановление ушло почти полгода.

Подрядчики строили квартиры по индивидуальным проектам. Отделку в квартире сделали полностью. Жители даже могли выбрать обои. В квартирах новая электропроводка и система отопления. За работами следит администрация округа.

«В еженедельном режиме я лично веду контроль восстановительных работ по данному дому. На сегодняшний день у нас выполнено от 85 до 90% всех видов работ. Исключительно положительная оценка этой работы. Это видим и мы, и контролирующие органы, и заказчик, и, конечно, жители», — сказал Геннадий Панин, глава городского округа Орехово-Зуево.

Всего 32 семьи, проживавшие в этом доме, смогут заехать в 40 новых квартир. Левую часть первого подъезда и правую второго — это 20 хрущевок, находившихся в эпицентре взрыва, — вырезали целиком, чтобы построить с нуля. А в остальных 20 сделали капитальный ремонт.

Первые заселения пострадавших запланированы на 25 сентября.