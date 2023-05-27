Важное 27 мая 2023, 10:02 Взрыв раздался в Псковской области Губернатор Ведерников: здание нефтепровода повредило взрывом у псковской деревни Литвиново РИА «Новости»

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В Псковской области раздался взрыв, в результате которого повреждение получило административное здание нефтепровода. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Взрыв прогремел утром 27 мая рядом с деревней Литвиново Невельского района.

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«Повреждено административное задание нефтепровода. <…> Пострадавших нет», — уточнил Ведерников.

На место происшествия, уточнил он, уже прибыли оперативные службы. Других подробностей Ведерников не привел.

По данным Telegram-канала Baza, нефтеперекачивающую станцию атаковали два дрона-камикадзе. Беспилотники рухнули на ее территории около 05:30. После этого раздалось два взрыва.

Осколками, указали в публикации, посекло фасады и остекления трех административных зданий.

В ночь на 27 мая беспилотник, по информации СМИ, атаковал ТЭЦ в Белгороде. В результате ЧП, предварительно, никто не пострадал.