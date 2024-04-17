Происшествия 17 апреля 2024, 19:21 Взрыв раздался на заводе боеприпасов в Уэльсе Telegraph: прогремел взрыв на заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе Freepik

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В Уэльсе на предприятии по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems прозвучал взрыв. Об этом сообщила газета Telegraph.

По данным издания, сотрудники фабрики BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире вызвали представителей экстренных служб.

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По предварительной информации, что-то взорвалось внутри предприятия на территории завода. Сведения о пострадавших не поступали.

Компания приступила к расследованию ЧП. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

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