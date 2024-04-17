17 апреля 2024, 19:21
Взрыв раздался на заводе боеприпасов в Уэльсе
Telegraph: прогремел взрыв на заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе
В Уэльсе на предприятии по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems прозвучал взрыв. Об этом сообщила газета Telegraph.
По данным издания, сотрудники фабрики BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире вызвали представителей экстренных служб.
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По предварительной информации, что-то взорвалось внутри предприятия на территории завода. Сведения о пострадавших не поступали.
Компания приступила к расследованию ЧП. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.
Ранее в Соединенных Штатах едва не взорвали Сатанинский храм. В городе Салем неизвестный 9 апреля подошел к зданию и бросил взрывчатку на крыльцо. В результате храм получил незначительные повреждения, так как бомба не сработала. Через несколько часов подозреваемого задержала полиция.
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