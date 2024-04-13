Мир 13 апреля 2024, 01:06 В США попытались взорвать Сатанинский храм Неизвестный пытался взорвать Сатанинский храм в Салеме РИА «Новости»

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В США неизвестный бросил взрывное устройство на крыльцо Сатанинского храма в городе Салем 9 апреля, причинив зданию только косметический ущерб, так как устройство не сработало. Его нашли только несколько часов спустя, сообщило издание The Guardian со ссылкой на полицию штата Массачусетс.

В здании расположена штаб-квартира Сатанинского храма. В ходе атаки никто не пострадал.

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«Взрывотехники полиции штата убедились, что устройство больше не представляет опасности, а система обнаружения взрывчатых веществ K9s проверила место на наличие дополнительных устройств», — сообщила полиция Салема.

По словам пресс-секретаря и соучредителя Сатанинского храма Люсьен Гривз, бомба опалила только часть фасада здания. Полицейские осмотрели место происшествия и собрали улики, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

В начале февраля американца, обезглавившего статую языческого идола Бафомета в здании законодательного собрания штата Айова, обвинили в совершении преступления на почве ненависти.