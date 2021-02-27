Взрыв произошел в украинской больнице

На Украине в больнице города Черновцы произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак.

«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже», — написала Гусак в Facebook.

Пока это все подробности о происшествии. Сколько человек пострадали и есть ли погибшие — неизвестно. Также специалисты будут выяснять причину и обстоятельства произошедшего.

Накануне в Нижнем Новгороде взорвался газ в помещении жилого дома. По предварительной версии, произошла разгерметизация трубы газопровода. От ударной волны полностью разрушился суши-бар. Также были повреждены рядом стоящие автомобили и соседнее здание медицинского центра.

В больницу попали два человека — мужчина и девушка. Еще одну женщину извлекли из-под завалов с ожогами. Жильцов дома временно эвакуировали и разместили в ближайшей школе. Известно, что сам дом не был газифицирован.