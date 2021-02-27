Названа приоритетная версия взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

Приоритетной версией взрыва в помещении жилого дома в Нижнем Новгороде назвали разгерметизацию трубы газопровода. Информация появилась на сайте Ростехнадзора.

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы 26 февраля, в 18:00. В ходе них они обнаружили разгерметизацию трубы газопровода.

«Обнаружено разрушение тела трубы газопровода, эксплуатируемого ПАО „Газпром газораспределение Нижний Новгород“, проходящего в 50 метровой зоне от поврежденного помещения», — говорится в сообщении.

Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сформировало комиссию для расследования технических причин аварии. Также проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода.

Взрыв прогремел утром 26 февраля в доме недалеко от входа в метро на Мещерском бульваре. Ударной волной зацепило несколько припаркованных машин, в ближайших строениях полетели стекла. Обрушилось кафе на площади около 50 квадратных метров.

В больницу попали два человека — мужчина и девушка. Еще одну женщину извлекли из-под завалов с ожогами. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Жильцов дома временно эвакуировали и разместили в ближайшей школе. Местные жители рассказали, что здание трясло после взрыва, чувствовался запах гари.

Здание не газифицировано. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.