Эксклюзив 26 марта 2023, 16:32 Взрыв прогремел в Тульской области, два человека пострадали ЕДДС Киреевска: в городе прогремел взрыв, пострадали два человека

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На одной из улиц Киреевска раздался взрыв, рассказал ТАСС представитель районной Единой дежурно-диспетчерской службы. По словам собеседника агентства, в результате ЧП пострадали два человека, им оказывают помощь. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

«Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29», — рассказали представители районной ЕДДС.

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По словам собеседника агентства, в результате взрыва повреждения получили четыре хозяйственные постройки и три многоквартирных дома. В них выбило стекла.

Пострадавшие получили несерьезные ранения, их не стали госпитализировать. В районе по факту ЧП создали комиссию. Специалисты пока не установили, что стало источником взрыва.

Ранее мощный взрыв прозвучал в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что сработала система ПВО. Местные жители сняли на видео падение неизвестного предмета.