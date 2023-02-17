Эксклюзив 17 февраля 2023, 11:36 Сильный взрыв в небе над Белгородской областью попал на видео Жители Белгородской области сняли на видео сильный взрыв после работы ПВО

Читать 360tv в

Система ПВО сработала минувшей ночью в одном из районов Белгородской области. Местные жители успели заснять момент, как неизвестный предмет после того, как его сбили, падает, затем происходит сильный взрыв.

В Telegram-канале«Жесть Белгород» уточнили, что ПВО работала в Белгородском районе области. В результате никто не пострадал.

Реклама

Губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» подтвердил, что минувшей ночью взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям, связаны с противовоздушной обороной.

Реклама

«Работала наша ПВО. Сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет», — написал губернатор.

Накануне, 16 февраля, под обстрел попало село Устинка Белгородского района. В результате мирные жители не пострадали, однако несколько домовладений получили повреждения: снарядами посекло окна, фасады и заборы.

Кроме того, специалисты зафиксировали повреждения линии электропередачи и газопровода.