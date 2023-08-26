26 августа 2023, 19:39
Взрыв прогремел в столице Судана рядом со складом боеприпасов — СМИ
Al Arabiya: в столице Судана начались бои
Бои начались в суданской столице Хартуме. Рядом со складом боеприпасов прогремел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya.
В городе снова вспыхнули столкновения между армией и Силами быстрого реагирования. По предварительным данным, под атаку регулярных войск попал склад боеприпасов и другие объекты СБР.
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В апреле 2023 года между армией и спецназом возникли вооруженные столкновения. В результате конфликта в перестрелках погибли более 600 человек. Стороны несколько раз договаривались о введении режима прекращения огня, но самое длительное перемирие продолжалось всего 72 часа.
Часть сотрудников российского посольства в Порт-Судане, а также граждан РФ и их семей вывезли из Судана спецрейсом Военно-транспортной авиации министерства обороны.
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