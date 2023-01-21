Общество 21 января 2023, 02:49 Специалисты «Росэнергоатома» устранили на ЗАЭС все критические повреждения «Росэнергоатом» сообщил об устранении всех критических повреждений на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Большую часть серьезных повреждений на Запорожской АЭС, полученных в результате ударов ВСУ, устранили. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Повреждений накопилось достаточно много, часть из них крупные, часть, что называется, по мелочам. Все крупные „истории“, практически закрыты, но мелочи остались, и латать эти повреждения придется достаточно долго», — сказал он.

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Карчаа отметил, что некоторое время ремонтно-восстановительные работы не было возможности проводить из-за частых артиллерийских обстрелов станции. По его словам, в случае спокойной обстановки на АЭС, ее могут привести в полный порядок за два-три месяца или максимум полгода.

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Полное прекращение ударов по Запорожской АЭС, позволило было запустить находящиеся в режиме холодного останова энергоблоки за две недели.

«Это не происходит только по одной причине — неадекватность киевского режима. <…> Мы несем ответственность за ядерную безопасность», — объяснил представитель «Росэнергоатома».

Ранее Ренат Карчаа заявил, что украинские войска перестали обстреливать Запорожскую АЭС. С начала 2023 года на территории станции не упал ни один снаряд.