Происшествия 02 марта 2024, 22:18 Взрыв прогремел у электроподстанции в Екатеринбурге ФСБ: у электроподстанции «Калининская» в Екатеринбурге произошел взрыв РИА «Новости»

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В Екатеринбурге в районе электроподстанции «Калининская» произошел взрыв. Правоохранительные органы организовали проверку по факту инцидента. Об этом сообщила пресс-служба антитеррористической комиссии в Свердловской области.

По данным экстренных служб, ЧП произошло вечером в пятницу, 1 марта, около 23:00 по местному времени.

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«Произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств», — сообщили в антитеррористической комиссии.

Взрыв на нарушил электроснабжение районов Екатеринбурга. Электроподстанция продолжила работу в штатном режиме.

В конце января очевидцы рассказали о взрыве и пожаре на электроподстанции на востоке Москвы. Позже стало известно, что рядом с ТЭЦ 23 произошло повреждение кабельной линии. В результате короткого замыкания раздался хлопок.