Эксклюзив 30 января 2024, 22:37 Короткое замыкание привело к взрыву на электроподстанции в Москве Источник «360»: взрыв и пожар произошли на электроподстанции в Москве Freepik

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Экстренные службы получили сообщения о взрыве и пожаре на электроподстанции на востоке Москвы, сообщил источник «360». Пожарные выехали на вызов, но на территорию ТЭЦ их не пустили. Позже «Мосэнерго» опровергло информацию о ЧП.

Информация о чрезвычайном происшествии на электроподстанции, расположенной по на улице Николая Химушина появилась во вторник вечером. Очевидцы рассказали о взрыве и последующем пожаре. На место выдвинулись пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

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«На Открытом шоссе живу, из-за дома № 24 в небе вспыхнуло желто-красным и хлопнуло», — рассказал собеседник «360» Алексей.

На месте представителей экстренных служб встретил начальник караула. Он сообщил, что охрана все проверила, пожара нет. Экстренные службы на территорию ТЭЦ не пустили.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о пожаре, якобы возникшем на ТЭЦ-23, информируем, что электростанция работает в обычном режиме. На территории ТЭЦ-23 возгораний и не было, станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками», — сообщила пресс-служба ПАО «Мосэнерго».

Позже появился комментарий от «Россети Московский регион». По данным компании, рядом с ТЭЦ 23 произошло повреждение кабельной линии. В результате короткого замыкания раздался хлопок.

«Данный инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», — сообщили в компании.