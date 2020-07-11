Взрыв прогремел на заводе в Китае. Видео

ЧП случилось вечером 11 июля в округе Фусинь. Взрывной волной выбило стекла в окнах близлежащих домов.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики. Пока что точно не известно, есть ли пострадавшие. Причины взрыва также не называются.

«Масштаб ущерба в настоящее время неизвестен. Администрация уточняет наличие пострадавших», — написало издание People’s Daily в Twitter.

Ранее на скоростном шоссе в восточной провинции Чжэцзян в Китае взорвалась автоцистерна. Погибли четыре человека, не менее 50 местных жителей пострадали.

В июле в Китае также прогремел мощный взрыв на газоперерабатывающем заводе. Взрывной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе трех километров от места ЧП. Информации о пострадавших и жертвах не было.