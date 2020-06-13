Четыре человека погибли при взрыве автоцистерны в Китае

Не менее 50 местных жителей пострадали.

ЧП случилось на шоссе G15 «Шэньян-Хайкоу» в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу 13 июня, около 16:40 по местному времени (11:40 по Москве). Причина взрыва пока не установлена. Также не известно, что именно перевозилось в цистерне.

После взрыва резервуар преодолел как минимум несколько сотен метров и перелетел через трех- и четырехэтажные строения. Взрывная волна была настолько сильной, что повылетали стекла и двери в ряде частных домов в поселке Даси у участка шоссе, где случилось ЧП. В Даси разрушились многие строения, в частности здание фабрики, люди оказались под завалами.

Над местом происшествия до сих пор виден черный дым, на шоссе и в населенном пункте горят автомобили. Приехали пожарные, спасатели, медики и правоохранители.