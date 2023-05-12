12 мая 2023, 08:03
Взрыв прогремел в Мелитополе
ТАСС: самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе
Взрыв прогремел утром 12 мая в Мелитополе. По данным оперативных служб, в городе сработало самодельное взрывное устройство, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
ЧП произошло около 06:50 в районе дома № 24 по улице Шмидта. По предварительной информации, самодельное взрывное устройство находилось в мусорном баке.
Реклама
Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Помимо этого, взрывной волной выбило стекла в расположенном поблизости доме.
О взрыве СВУ сообщил в своем Telegram-канале и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробностей он не привел.
Все обстоятельства происшествия и причастные к преступлению злоумышленники устанавливаются.
Взрывы
Мелитополь
Реклама
Реклама