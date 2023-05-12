Важное 12 мая 2023, 08:03 Взрыв прогремел в Мелитополе ТАСС: самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе РИА «Новости»

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Взрыв прогремел утром 12 мая в Мелитополе. По данным оперативных служб, в городе сработало самодельное взрывное устройство, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

ЧП произошло около 06:50 в районе дома № 24 по улице Шмидта. По предварительной информации, самодельное взрывное устройство находилось в мусорном баке.

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Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Помимо этого, взрывной волной выбило стекла в расположенном поблизости доме.

О взрыве СВУ сообщил в своем Telegram-канале и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробностей он не привел.

Все обстоятельства происшествия и причастные к преступлению злоумышленники устанавливаются.