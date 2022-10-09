Происшествия 09 октября 2022, 20:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Взрыв на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы — СК РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

За организацией теракта на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину. Возбуждено дело по статье «Терроризм».

Следственный комитет и сотрудники ФСБ установили подозреваемых, которые стоят за подготовкой взрыва на переправе через Керченский пролив. Следователи допросили свидетелей, очевидцев, проведены специальные экспертные исследования — взрывотехническая, генетическая, криминалистическая экспертизы.

Реклама

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар <…> Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — сообщил Бастрыкин на встрече с Путиным.

Реклама

Президент России назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры.

0 0 0 0 0 0