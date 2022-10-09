Взрыв на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы — СК РФ | 360°

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Взрыв на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы — СК РФ

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За организацией теракта на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину. Возбуждено дело по статье «Терроризм».

Следственный комитет и сотрудники ФСБ установили подозреваемых, которые стоят за подготовкой взрыва на переправе через Керченский пролив. Следователи допросили свидетелей, очевидцев, проведены специальные экспертные исследования — взрывотехническая, генетическая, криминалистическая экспертизы.

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«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар <…> Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — сообщил Бастрыкин на встрече с Путиным.

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Президент России назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры.

Крымский мост

Владимир Путин

Следственный комитет России

Взрыв на Крымском мосту

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