Взрыв на аэродроме под Калугой произошел из-за беспилотника | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв на аэродроме под Калугой произошел из-за беспилотника Губернатор Калужской области Шапша сообщил о взрыве от беспилотника на аэродроме Шайковка

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На военном аэродроме Шайковка в Калужской области произошел взрыв. Никто не пострадал. Губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале заявил, что там рухнул беспилотник.

«Сегодня на военном аэродроме Шайковка на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — написал он.

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Никто не пострадал, техника и инфраструктура аэродрома тоже уцелели. Он работает в штатном режиме. На место приехала следственно-оперативная группа.

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Военный аэродром Шайковка находится на западе региона, недалеко от Смоленской области.

Жители Калуги 4 октября пожаловались на звуки взрывов. По их словам, за пять минут произошли три хлопка такой силы, что затряслись окна. Однако власти заявили, что они ошиблись — за взрывы приняли шум от пролетающего сверхзвукового самолета.

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