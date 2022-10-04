Жители Калуги испугались шума от сверхзвукового самолета | 360°

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Жители Калуги испугались шума от сверхзвукового самолета

«Подъем»: жители Калуги приняли шум полета сверхзвукового самолета за взрывы

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Жители Калуги сообщили, что слышали в городе взрывы — «три раза за пять минут бахнуло на весь город и в центре трясло окна», рассказали «Подъему» подписчики. Как рассказал изданию губернатор региона Владислав Шапша, по предварительным данным, люди приняли за взрывы звуки полета сверхзвукового самолета.

По словам главы Калужской области, «никаких критических вещей здесь нет» и поводы для беспокойства отсутствуют.

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«Специальные службы, в том числе МЧС, контролируют ситуацию. Предварительно, это пролет самолета. Такое бывает, когда сверхзвуковые полеты осуществляются», — пояснил Шапша.

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В городской управе отметили, что точной информации о случившемся нет. МЧС сообщило об отсутствии возгораний.

«Службы города принимают звонки, выясняют обстоятельства. <…> Следим за ситуацией», — констатировали в управе.

СМИ также сообщили, что сегодня звуки взрыва услышали жители Волгограда. В управлении ГО и ЧС Волгодонска журналистам также рассказали, что речь идет об ударной волне сверхзвукового самолета.

Взрывы

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