10 февраля 2023, 10:49
Взрыв газового баллона для розжига произошел в Ногинске
Источник «360»: жителя Ногинска доставили в больницу после взрыва газового баллончика
В Ногинске в одном из домов произошел взрыв газового баллона от портативной плитки. Об этом «360» сообщил источник. В результате происшествия пострадал мужчина.
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Ударом от взрыва выбило балконное остекление на пятом этаже, вылетели коробки с мусором. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные службы, полиция, бригада экстренной медицинской помощи. О других пострадавших информации не поступало.
Как сообщил источник, 42-летний хозяин квартиры состоит на учете в психдиспансере. Его с ожогами рук, лица и ног отправили в ожоговый центр Балашихи.
По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллончика для розжига портативной плитки.
10 февраля в Новосибирске завершили разбор завалов пострадавшего в результате взрыва газа многоквартирного дома. В результате происшествия погибли 13 человек. Спасатели вытащили из-под обломков здания живыми 14 человек.
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