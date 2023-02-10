Происшествия 10 февраля 2023, 08:35 Сотрудники МЧС спасли из-под завалов разрушенного дома в Новосибирске 14 человек ГУ МЧС по Новосибирской области: из-под завалов разрушенного дома спасли 14 человек Пресс-служба МЧС

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Утром 10 февраля в Новосибирске аварийно-спасательные службы завершили разбор завалов обрушившегося в результате взрыва газа многоквартирного дома. Спасатели помогли 14 жильцам выбраться из-под обломков здания. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«По уточненным данным на 10:00 (местное время) 10 февраля, удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

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Кроме этого сотрудники экстренных служб извлекли из-под завалов тела 13 жителей, в том числе двухлетнего ребенка.

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По данным ведомства, площадь обрушения составила 200 квадратных метров, пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Одновременно работали 393 сотрудников экстренных служб, были привлечены 90 единиц техники.

Всеми работами руководил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. С результатами лично ознакомился глава МЧС России Александр Куренков.

Сейчас продолжается расчистка двора от бетонных и металлических рухнувших конструкций, добавили в ведомстве.

Власти региона объявили 10 февраля днем траура. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что виновники будут наказаны по заслугам.