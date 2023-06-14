Происшествия 14 июня 2023, 23:26 Взрыв газа раздался в жилом доме под Пермью. Пострадал один человек Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме под Пермью Telegram

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Газ взорвался в многоквартирном доме пермского города Красновишерска, начался пожар. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале пресс-службы краевого МЧС.

На место оперативно выехали спасательные службы — 12 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Окна в квартирах повредились, а также пострадала перегородка между помещениями. В результате взрыва началось открытое горение, огонь распространился на домашние вещи.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев с четвертого этажа по автолестнице спасено два человека», — сказано в публикации.

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До приезда спасателей из дома эвакуировали 60 человек, среди которых были пятеро детей. Один человек пострадал.

Возгорание ликвидировали в 22:20 по местному времени (00:20 15 июня по московскому времени). Сейчас ведется проверка, выясняются обстоятельства и причины происшествия.

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