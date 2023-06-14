Происшествия 14 июня 2023, 20:36 Крупный пожар разгорелся в жилой пятиэтажке в Казани

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В Казани произошел крупный пожар — загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажки. Огонь распространился на крышу, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Дом расположен около Чеховского рынка. Предположительно, изначально загорелась одна из квартир на верхнем этаже, затем огонь охватил кровлю.

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В Сети появились кадры пожара, на них видно, что черный столб дыма от пожара окутал весь район. Также заметна обугленная стена около окна на пятом этаже.

По предварительным данным, пострадавших нет. Мэрия предложила жильцам временное место пребывания. На месте работают пожарные расчеты, скорая помощь и газовая служба. В здании расположены управление по вопросам миграции, Центр юридической помощи и трудоустройства иностранцев, магазин цветов.

В Ростовской области на территории электростанции в Новочеркасске загорелась кровля шестого энергоблока. Огонь охватил 200 квадратных метров.