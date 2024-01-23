Эксклюзив 23 января 2024, 21:08 Утечка газа произошла в квартире на Ярославском шоссе в Москве. В доме начался пожар «Мосгаз»: в доме на Ярославском шоссе в Москве произошел пожар Pxhere

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В доме № 6 на Ярославском шоссе в Москве произошел пожар. Загорелись личные вещи на кухне, сообщили «360» в «Мосгазе».

Из-за распространения огня в зону пожара попал газовый прибор. Его повреждение спровоцировало выход газа. Прибывшие на место ЧП специалисты оперативно перекрыли подачу газа по стояку, пожар удалось локализовать.

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«Отключение дома от газоснабжения не осуществлялось. Каких-либо угроз распространения инцидента нет», — добавили в «Мосгазе».

Днем 23 января на улице Правды на севере столицы в квартире жилого дома заживо сгорела местная жительница. Причиной пожара стало китайское электроодеяло.