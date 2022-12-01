Эксклюзив 01 декабря 2022, 11:32 Взрыв автомобиля с мужчиной и трехлетним ребенком в Волгограде попал на видео Видео: на парковке в Волгограде взорвался автомобиль, погиб 3-летний ребенок

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В Волгограде сгорели четыре припаркованные машины, в одной из них находились мужчина и трехлетний ребенок. В интернете появилась видеозапись момента взрыва.

Он произошел утром 1 декабря в Советском районе Волгограда. Мужчина усадил мальчика в припаркованную машину, положил вещи, а потом сам сел за руль. Не прошло и минуты, как он вышел из авто и быстро подошел к багажнику, открыл его, и тогда произошел взрыв.

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В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что ребенок погиб. Мужчину 1970 года рождения госпитализировали — взрывная волна отбросила его назад. Его Skoda и соседняя машина сгорели дотла, еще две получили повреждения. Эксперты-пиротехники и следственно-оперативная группа осмотрели место происшествия. В багажнике легковушки нашли два ацетиленовых баллона, поэтому рассматривают версию утечки газа.

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