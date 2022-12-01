Происшествия 01 декабря 2022, 10:02 Четыре автомобиля загорелись у жилого дома в Волгограде МВД: ребенок погиб в результате возгорания четырех машин в Волгограде

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Утром 1 декабря четыре машины, припаркованные около одного из домов в Волгограде, загорелись. В результате случившегося погиб ребенок, находившийся с ним в автомобиле мужчина оказался в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полиция 1 декабря получила сообщение, что в Советском районе города загорелись четыре автомобиля. Две машины сгорели полностью, еще две получили повреждения.

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«В ходе осмотра места происшествия в автомобиле Skoda обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу», — уточнили в ведомстве.

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По уточненным данным, ребенку было три года. Об этом написал ТАСС.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

На месте ЧП уже работают эксперты-пиротехники и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Предварительной версией возгорания пока назвали утечку газа. Специалисты нашли два ацетиленовых баллона при осмотре Skoda.