Происшествия 11 февраля 2024, 00:06 Взорвавший психологический центр в Элисте состоял на учете в ПНД СК по Калмыкии: мужчина скончался после взрыва в психологическом центре в Элисте РИА «Новости»

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Мужчина, который подорвал неустановленное взрывное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, умер во время взрыва. Об этом сообщил Следственный комитет по Калмыкии в Telegram-канале.

По данным следователей, он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере. Проник в центр как клиент.

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«В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб», — рассказали в ведомстве.

Сотрудник центра и его родственник тяжело ранены, их госпитализировали. По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее стало известно о взрыве в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива» в Элисте. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.