Происшествия 10 февраля 2024, 21:40 Неизвестный в Элисте забросил взрывное устройство в магазин. Один человек погиб «112»: в Элисте мужчина забросил взрывчатку в магазин РИА «Новости»

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В Элисте неизвестный забросил взрывное устройство в магазин, расположенный на первом этаже жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали. На место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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По данным РЕН ТВ, мужчина бросил гранату в Центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива», где дают психологические консультации и предоставляют экспертные заключения для различных инстанций.

Днем 10 февраля в Санкт-Петербурге на территории промышленной зоны обнаружили бесхозный предмет. Экспертиза показала, что там было взрывчатое вещество. Предмет нашли у металлургического завода. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный пригрозил взорвать отель в Москве, в котором останавливался американский журналист Такер Карлсон. Злоумышленник связался с силовиками и заявил, что в гостинице лежит 50 килограммов тротила.