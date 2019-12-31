Взорвавший гранату в московском подъезде объяснил свой поступок

В одном из московских домов мужчина взорвал гранату. В беседе с «360» житель столицы объяснил, что пейнтбольный снаряд взорвался случайно в предбаннике соседнего подъезда.

Москвич пояснил, что хотел сделать замечание стоявшим на улице людям. По его словам, двое неизвестных громко матерились.

«Я пошел за ними, и она (граната — прим. ред.) упала. <…> Она просто выпала в предбаннике подъезда <…> и взорвалась», — поделился мужчина.

Он заметил, что раньше увлекался пейнтболом. Такие снаряды, заключил москвич, продаются везде.

Он опроверг информацию о том, что взорвал гранату из-за конфликта с соседями. Никакой ссоры, подчеркнул местный житель, не было.

В результате происшествия на улице Генерала Тюленева никто не пострадал, однако взорвавшего гранату задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.