Задержан мужчина, взорвавший гранату в подъезде дома в Москве

Полиция задержала Павла Горского, который взорвал в подъезде собственного дома по ул. Генерала Тюленева гранату. Правоохранителей вызвали перепуганные жители.

Как сообщили «360» в пресс-службе МВД по Москве, происшествие имело место 27 декабря в 22:45.

«Пострадавших и повреждений нет. Установлено, что гражданин использовал пиротехническое изделие, пейнтбольную гранату. По горячим следам он был задержан. В отношении него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве», — сообщили в МВД.

По некоторым данным, поступок Горского был вызван конфликтом между соседями. Эту информацию не смог подтвердить или опровергнуть брат задержанного Максим.

Он заявил, что давно не видел родственника, но ни о каких конфликтах не знает. Тем более, что граната была пиротехнической.