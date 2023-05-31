Эксклюзив 31 мая 2023, 11:55 Выжженный дотла зал. Последствия крупного пожара в ТЦ «Феникс» в Орехово-Зуеве попали на видео «360» показал последствия мощного пожара в ТЦ «Феникс» в Орехово-Зуеве

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Второй этаж торгового центра «Феникс» вспыхнул утром 31 мая. Огонь за считанные минуты охватил 80 квадратных метров помещения. Пламя удалось локализовать лишь спустя час после возгорания. «360» показал, как выглядит ТЦ после пожара.

На опубликованных кадрах видно, что помещение на втором этаже здания полностью выгорело: выбиты окна, виднеются обугленные стены. На момент публикации сотрудники МЧС продолжали работать на месте происшествия, прохожие останавливались, чтобы поглазеть на пепелище. Территория вокруг здания была залита водой.

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Источник «360» сообщил, что предварительная причина возгорания в торговом центре — неисправность проводки. Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств пожара в здании. Информация о пострадавших не поступала.

Жители Орехова-Зуева сообщали в соцсети «ВКонтакте», что во время пожара на улицах стоял густой дым. Один из горожан сравнил смог с тем, который бывает при горении торфяников.