Происшествия 31 мая 2023, 10:04 Пожар локализовали в торговом центре Орехово-Зуева МЧС сообщило о локализации пожара в ТЦ «Феникс» в Орехово-Зуеве Прокуратура Московской области / Telegram

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Спасатели локализовали пожар в торговом центре «Оазис» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 09:47 объявлена локализация [пожара] на площади 80 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

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МЧС получило сообщение о пожаре в 08:48, на место быстро приехали спасатели. Очаг возгорания оказался на втором этаже. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Видео с места происшествия появилось в Сети. На кадрах видно, что из здания идет густой дым. Свидетели случившегося предположили, что причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Однако официальных данных пока нет. Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла под контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего.