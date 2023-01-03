Происшествия 03 января 2023, 13:02 Вывозивший снег грузовик протаранил девять припаркованных автомобилей в Оренбурге МВД: грузовик со снегом повредил девять автомобилей на парковке в Оренбурге

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Водитель грузовика, который вывозил снег с улиц Оренбурга, заснул за рулем и протаранил девять припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Оренбургской области.

«Водитель грузового автомобиля после ночной уборки снега уснул за рулем и столкнулся с припаркованными автомобилями», — уточнили в ведомстве.

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Всего механические повреждения получили девять автомобилей. Момент аварии попал на видео. В кадр попал потерявший управление самосвал, который влетел на стоянку на большой скорости.

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По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В конце декабря отечественная легковушка врезалась в Mercedes в Оренбургской области, ее 46-летний водитель получил травмы.