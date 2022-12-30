Происшествия 30 декабря 2022, 15:34 Отечественная легковушка врезалась в Mercedes в Оренбургской области

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Серьезное ДТП произошло на восьмом километре автодороги Подъезд к городу Оренбургу. Там столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Об этом сообщил56orb.ru со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области.

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Авария случилась вчера, 29 декабря. Мужчина за рулем Lada выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mercedes-Benz. В результате 46-летний водитель первой машины получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.