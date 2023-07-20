Эксклюзив 20 июля 2023, 11:08 «Вышла встретить рассвет». Подруги рассказали о девочке, погибшей при атаке дрона в Крыму Подруги погибшей при атаке дрона девочки рассказали, что она хотела встретить рассвет РИА «Новости»

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Погибшая при атаке беспилотника в Крыму девочка в момент ЧП находилась на улице, потому что хотела встретить рассвет с подругой. Об этом в беседе с «360» поделились знакомые подростка.

По словам одной из девушек, с погибшей они познакомились в санатории.

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«Она была прекрасным человеком, всегда поддерживала меня. [В день трагедии] она пошла на улицу с подругой, чтобы встретить рассвет. Я очень сожалею, что так вышло. Если бы я могла ее спасти, я бы это сделала», — рассказала собеседница «360».

Другая приятельница погибшей уточнила, что девочка умерла в реанимации.

«Она встречала рассвет с подругой. Когда упал беспилотник, она разговаривала по телефону с мамой, скончалась в реанимации», — пояснила она.

Девушка добавила, что погибшая была очень жизнерадостным и хорошим человеком, росла в полной и благополучной семье.

О гибели девочки утром 20 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. После случившегося в поселке Раздольное ввели режим ЧС. Глава администрации Раздольненского района Денис Олейник заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку.