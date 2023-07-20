Происшествия 20 июля 2023, 10:02 Режим ЧС ввели после атаки беспилотника в поселке в Крыму «Крым 24»: в поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки беспилотника РИА «Новости»

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В поселке Раздольное в Крыму ввели режим ЧС после атаки украинского беспилотника. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

По его словам, в поселке уже начали обход жителей с целью оценить причиненный ущерб.

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«Обойдем все дома и определим нанесенный ущерб. Следком, правоохранительные органы работают на месте, взрывотехники», — подчеркнул он.

Олейник заверил, что все последствия устранят в ближайшее время.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что жертвой атаки БПЛА стала девочка-подросток. Повреждения зафиксировали в четырех административных зданиях.

Жителей района также призвали в случае ЧП воздерживаться от публикации фото и видео с места происшествия и сразу вызывать оперативные службы.