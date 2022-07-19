Пьяный водитель Audi 5, который утром 18 июля сбил насмерть четырех девушек у села Бакалы в Башкортостане, не раз попадал в ДТП. Избежать наказания ему помогали богатые родители, заявила «360» мать одной из жертв. Она рассказала о погибшей дочери — начинающей певице.

Выходные у родителей

Девушка была ответственной студенткой. Она окончила музыкальную школу и первый курс музыкального училища. Выступала на районных мероприятиях и в родном селе. На каникулах она нашла подработку, приезжала к родителям на выходные. Так было и в этот раз.

«Устроилась на лето на работу в Уфу. Вчера в обед приехала на выходные, было два дня. Сегодня вечером или завтра утром должна была уехать. Они вышли вчетвером погулять», — рассказала мать погибшей.

Источник фото: телеканал «360»

На прогулке певица с тремя подругами попала под колеса иномарки, все погибли. Водитель не пострадал. Прибывшие на место аварии полицейские нашли в его крови 0,333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Парня увезли в отделение.

«Сказали его имя, фамилию и что 23 года. По машине видно, что мажорик. Сказали, что уже не раз совершал ДТП. Но его отмазывали богатые родители», — рассказала женщина.

Подруги из Уфы

Мама другой девушки знала мать водителя лично. Главным добытчиком в семье является отец.

«Я водителя вообще не знаю, но мне сказали, кто его мама, — ее знала лично. Обычная женщина, но, говорят, папа у них хорошо зарабатывает. Все говорят, что он мажор. [Не бизнесмен,] вроде на Севере зарабатывает, точно не знаю. Но она раньше была ИП, продавщицей», — сказала она.

Ее дочь строила большие планы — они с парнем собирались накопить денег и переехать в Санкт-Петербург, а еще получить права — машину для девушки уже подготовили. В день аварии она должна была устраиваться на работу на АЗС. Мать погибшей рассказала, что накануне вечером девушка торопилась домой, на встречу с подругами.

Мы отдыхали на реке Ик. Она сказала — все, пора домой. Приехали ее подружки, которые учатся и работают в Уфе. Она хотела погулять с ними, увидеть, потому что соскучилась, долго не виделись — она учится в Октябрьском

Подруги гуляли до утра. О смертельной аварии мать узнала от родительницы другой жертвы. Семья водителя иномарки хранит молчание — с родителями погибшей они не связывались, помощи не предлагали и извинений не приносили.

Пьяный водитель

Авария произошла утром на первом километре объездной дороги села Бакалы. Парень ехал на Audi 5 и сбил четырех девушек, которые шли навстречу вдоль проезжей части. Они скончались на месте, до приезда скорой помощи.