Пьяный водитель на Audi сбил насмерть четырех пешеходов в Башкортостане

Смертельное ДТП произошло в Башкортостане. Утром 18 июля пьяный водитель на Audi A5 сбил четырех женщин, которые шли вдоль дороги. Пешеходы скончались на месте, сообщило МВД России по республике.

Авария произошла на первом километре объездной дороги у села Бакалы. По версии следствия, 23-летний местный житель на Audi A5 наехал на четырех женщин, которые шли навстречу по проезжей части. От травм они скончались до приезда скорой помощи.

МВД России по Республике Башкортостан

«Освидетельствование водителя показало 0,333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в пресс-службе МВД России по Башкортостану.

На место выехали руководители региональной Госавтоинспекции, полиции, работники специализированного отдела по расследованию ДТП и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.